Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nicht hereingefallen

Ludwigshafen (ots)

Als eine Online-Bekanntschaft ihn nach Geld fragte, ließ sie ein 55-Jähriger aus Ludwigshafen nicht täuschen. Er hatte die Frau Anfang Februar auf einer Partnerplattform kennengelernt. Sie gab sich als Krankenschwester aus und behauptete auf einem Kreuzfahrtschiff festzusitzen. Um an Land gehen zu dürfen, benötige sie einen negativen Corona-Test. Da sie gerade kein Geld habe, bat sie den 55-Jährigen um Hilfe. Der wurde sofort skeptisch und verhielt sich absolut richtig: Statt sich auf die Forderung einzulassen, erstattete er Anzeige.

Die Masche der Frau ist kein Einzelfall. Leider ist das sogenannte "Romance Scamming", also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit. -Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben. -Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt in Not zu sein und "dringend Geld" zu benötigen.

- Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach Geld fragen!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema - auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell