Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte versuchten von Freitag (05.02.2021) auf Samstag (06.02.2021) in eine Wohnung in der Sternstraße einzubrechen. Der Versuch die Wohnungstür aufzuhebeln scheiterte jedoch. An der Tür entstand nur Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

