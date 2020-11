POL-DN: Telefonisches Beratungsangebot der Kreispolizei

Polizei Düren

Da während der Corona-Pandemie persönliche Kontakte weitestgehend reduziert werden sollen, bietet die Kreispolizeibehörde Ihnen die Möglichkeit, sich telefonisch zu verschiedenen präventiven Themen beraten zu lassen.

Am Freitag, den 20.November 2020 beantwortet Kriminaloberkommissar Ralf Sauder-Zinn Ihre Fragen zum Thema Einbruchschutz. Denn gerade die dunkle Jahreszeit bietet Einbrechern mehr Tatansätze als die hellen Sommermonate.

Das Angebot richtet sich an Mieter, Vermieter, Eigentümer und diejenigen, die gerade den Bau einer Immobilie planen. KOK Zinn beantwortet Fragen zu den verschiedenen Sicherungsmöglichkeiten und gibt konkrete Tipps, wie Sie sich vor ungebetenen Eindringlingen schützen können.

Melden Sie sich am Freitag, den 20 November, 09:00 - 13:00 Uhr unter 02421 949-8712 oder vereinbaren Sie per Mail an kkkpo.dueren@polizei.nrw.de einen individuellen telefonischen Termin.

