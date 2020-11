POL-DN: Fahrradunterstand beschädigt

Polizei Düren

Unbekannte zerstörten am Montag die Scheibe eines Fahrradunterstandes an der Haltestelle der Rurtalbahn in Untermaubach- Schlagstein. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

In der Zeit zwischen 08:00 - 17:00 Uhr schlugen der oder die Täter die Sicherheitsglasscheibe der Fahrradüberdachung ein und zerstörten diese komplett. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Vorfall und bittet Bürgerinnen und Bürger, denen im oben genannten Tatzeitraum rund um die Haltestelle der Rurtalbahn etwas Verdächtiges aufgefallen ist, unter der Rufnummer 02421 949-6425 Kontakt mit der Polizei Düren aufzunehmen.

