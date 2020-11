Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß beim Abbiegen

NiederzierNiederzier (ots)

Eine Verletzung der Vorfahrt führte am Montag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin schwer verletzt wurde.

Gegen 17:35 Uhr war eine 43-jährige Frau aus Niederzier mit ihrem Fahrzeug auf der K 2 aus Richtung Ellen kommend in Fahrtrichtung Oberzier unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr eine 52-jährige Frau, ebenfalls aus Niederzier, die K 2 in Gegenrichtung. Die 52-Jährige wollte an der Einmündung mit der K 50 auf diese nach links abbiegen. Dies tat sie auch, jedoch ohne auf den Wagen der entgegenkommenden, geradeausfahrenden 43-Jährigen zu achten. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen.

Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde die 43-Jährige schwer verletzt. Sie musste mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein Sachschaden von circa 10500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle gesperrt.

