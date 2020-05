Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Fahrgasttagesschiff hat auf der Weser Grundberührung

Reinhardshagen (ots)

Gestern Abend um 21:00 Uhr war ein Fahrgasttagesschiff auf der Weser auf der Fahrt von Reinhardshagen in Richtung Hann. Münden. Im Bereich einer Flussbiegung bei km 5,3 kam es aufgrund niedriger Wasserstände (Pegel HMÜ: 114 cm) zu einer Grundberührung, durch die der Schottelantrieb des Bergfahrers ausfiel.

Das Schiff verfiel ca. 400 m zu Tal und konnte letztlich am linken Flussufer festgelegt werden. Da sich zum Unfallzeitpunkt kein weiteres Fahrgastschiff in dem betroffenen Abschnitt der Oberweser aufhielt, wurden die ca. 20 Fahrgäste über einen Landgang von Bord gebracht. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt; es entstand Sachschaden am Ruder-Propeller. Der Bootskörper selbst blieb unversehrt. Ursache hierfür war ein Fahrfehler des Schiffsführers.

Rückfragen bitte an:

Wasserschutzpolizeiposten Kassel

Am Hafen 15

34125 Kassel

Telefon: 0561 - 2076944



Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell