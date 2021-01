Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Mit kleinem Flitzer unter Drogen ohne Kennzeichen unterwegs (FOTO)

Edenkoben (ots)

Soeben konnte am 06.01.2021 gegen 22:00 Uhr ein 36-Jähriger fahrend auf seinem E-Scooter in Edenkoben in der Staatsstraße auf dem Fahrradweg festgestellt werden. Für den E-Scooter bestand kein Versicherungsschutz. Zudem konnten bei dem Fahrer Anzeichen auf Drogenkonsum erkannt werden. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Auf der Dienststelle wurde dem 36-jährigen sodann eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer wird sich in einem Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Sein E-Scooter wurde sichergestellt. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Was viele nicht wissen: Es gilt die Verordnung der Elektrokleinstfahrzeuge (eKFV), die besagt, dass Elektro-Tretroller nicht schneller als 20 km/h im öffentlichen Straßenverkehr fahren dürfen. Elektro-Tretroller mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h fallen nicht mehr unter die eKFV, mit der Folge, dass der Fahrer im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis sein muss. Zudem muss an dem Scooter ein Versicherungskennzeichen angebracht sein. Noch ein Hinweis der Polizei: Es gelten bei E-Scooter die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer!

