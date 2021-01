Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Tempo 50 überwacht

HerxheimHerxheim (ots)

28 Geschwindigkeitsverstöße ahndeten Beamte der Polizeiinspektion Landau bei einer Geschwindigkeitsüberwachung am Dienstag in der Zeit zwischen 8.30 und 14.15 Uhr in der Straße Am Kleinwald. Der "Schnellste" wurde mit 76 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Zudem wurde ein 35 - jähriger Autofahrer kontrolliert, welcher unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest verlief positiv auf die Stoffgruppen Opiate und Amphetamine. Dem Mann wurde durch eine hinzugerufene Ärztin eine Blutprobe genommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Dennis Hook



Telefon: 06341-2872002

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell