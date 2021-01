Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Angeblicher Unfall an der Ampel in Rhodt (FOTO)

EdenkobenEdenkoben (ots)

Eine 86 Jahre alte Frau erhielt gestern Mittag (05.01.2021, 13.30 Uhr) von ihrem vermeintlichen Enkel einen Anruf, dass er in Rhodt an der Ampel einen Unfall verursacht habe. Da sein Auto dabei massiv beschädigt wäre, benötige er dringend Geld. Der Anruf wurde sodann einem angeblichen Polizeibeamten übergeben, der angab, dass er mit der Unfallaufnahme beschäftigt sei. Den Ganoven erklärte die Frau, dass im Ortsbereich Rhodt keine Ampelanlage installiert sei. Sie beendete das Telefonat und setzte die Polizei in Kenntnis. Die Polizei warnt: Kriminelle nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus. Sie täuschen einen finanziellen Engpass vor und bitten um hohe Bargeldbeträge, weil sie das Geld aufgrund einer Notlage sofort benötigen. Durch mehrere Telefonanrufe in kurzer Zeit erhöhen die Täter den psychischen Druck auf die Senioren, verbunden mit Appellen wie: "Hilf mir bitte!" Die Betrüger bitten meist um absolute Verschwiegenheit gegenüber Familie und Freunden.

