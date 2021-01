Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: + Warnhinweis + Falsche Polizeibeamtin ruft an und schockiert vermeintliches Opfer

HördtHördt (ots)

Ein 69-jähriger Mann aus Hördt bekam gestern einen betrügerischen Telefonanruf. Die Täterin gab sich als Polizistin aus und wollte den Rentner mit einer schlimmen Nachricht schockieren. Die vermeintliche Polizistin behauptete nämlich, sein Sohn habe einen schweren Unfall verursacht, bei dem eine Frau tödlich verletzt worden sei. Aus diesem Grund müsse eine Kaution bezahlt werden, um eine drohende Haftstrafe abwenden zu können. Das Opfer reagierte vorbildlich und wollte seinen Sohn sprechen. Die Betrügerin beendete dann umgehend das Gespräch. Die Germersheimer Polizei warnt aktuell eindringlich vor diesen Formen der betrügerischen Schockanrufe und gibt folgende Tipps: - Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen über diese Betrugsmasche. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen oder familiären Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt.

