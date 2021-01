Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unfallflucht/Polizei sucht Fahrer eines Sattelzuges (FOTO)

Edenkoben (ots)

Gegen 06.45 Uhr kollidierte am heutigen Morgen in der Luitpoldstraße (05.01.2021) ein Sattelzug beim Rangieren mit der Einfriedung einer Firmeneinfahrt. Ohne sich um den ca. 2500 Euro hohen Sachschaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Fünf Fahrzeugführer mussten wegen dem Rangiervorgang anhalten. Diese müssten den Zusammenstoß mit dem Mauerpoller bemerkt haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

