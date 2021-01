Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rabiater Pkw-Fahrer - Zeugenaufruf

Bad BergzabernBad Bergzabern (ots)

Am 31.12.2020 gegen 11:20 Uhr kam es auf der Kapeller Straße wegen einer vorangegangenen Verkehrssituation, zu einem verbalen Disput zwischen zwei Pkw-Fahrern. Einer der Kontrahenten soll mehrere Vollbremsungen durchgeführt haben. Kurz vor dem Kreisel am Stadtausgang Richtung Oberhausen, sei der Fahrer dann ausgestiegen und mit drohenden Worten auf den Ausgebremsten losgegangen. Zugeschlagen hat der Mann glücklicherweise nicht. Der Fahrer des BMW war etwa 40-45 Jahre alt, circa 170cm groß und hat schwarze, leicht gelockte Haare. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

