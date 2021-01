Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - E - Scooter sichergestellt

LandauLandau (ots)

Da an seinem E - Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde ein 20 - Jähriger am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr von einer Polizeistreife im Bereich der Waffenstraße kontrolliert. Im weiteren Verlauf der Kontrolle verstrickte sich der Heranwachsende in Widersprüche und gab an, dass er sich das Fahrzeug von einem namentlich nicht bekannten Freund nur ausgeliehen hätte. Der 20 - Jährige konnte auch keinen Eigentumsnachweis vorzeigen. Der E - Scooter wurde daraufhin sichergestellt und Ermittlungen unter anderem wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verdacht des Diebstahls eingeleitet.

