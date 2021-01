Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Gelber Sattelzug gesucht

LandauLandau (ots)

Ein Sachschaden von 500 EUR ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr im Bereich der Kapellenstraße/An den Kalköfen. Der Fahrer eines gelben Sattelzuges mit blauer Aufschrift hatte eine Steinumrandung, Sandsteine sowie die Begrünung einer Verkehrsinsel beschädigt und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet. Die Polizei Landau sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und ergänzende Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen genommen.

