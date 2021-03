Polizei Homberg

POL-HR: Homberg-Caßdorf: Einbruch in Scheune - Täter stehlen Geräte und Maschinen für mehrere tausend Euro

Homberg (ots)

Homberg-Caßdorf

Einbruch in Scheune Tatzeit: 28.02.2021, 13:30 Uhr bis 18:15 Uhr Am gestrigen Nachmittag brachen unbekannte Täter in eine Scheune/ Werkstatt in der Poststraße ein und stahlen dort Gartengeräte, Werkzeuge und ein Fahrrad. Die Täter brachen das Schloss des Eingangstores auf und stahlen anschließend einen Stiga Aufsitzmäher, ein Fahrrad der Marke Focus, 2 Kettensägen von Dolmar 1 Akkuschrauber von Hilti, 1 Akkuschrauber von Makita, einen Werkstattwagen von Promat mit Inhalt, einen Landmann Gasgrill sowie eine Makita Kapp-/ Gehrungssäge. Für den Abtransport der Beute müssen die Täter ein größeres Fahrzeug oder einen anhänger benutzt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

