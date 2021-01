Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Brand eines Vereinsheimes

XantenXanten (ots)

Am Samstag, den 02.01.2021, gegen 23.15 Uhr, wurden der Feuerwehr Flammen im Bereich des Fürstenberges in Xanten gemeldet. Bereits in der Anfahrt der Polizei waren die Flammen deutlich sichtbar. Vor Ort stellte sich heraus, dass zunächst Teile eines Vereinsheimes eines Hundesportvereins brannten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, jedoch wurden große Teile des Vereinsheimes zerstört. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell