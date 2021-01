Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Handtaschenraub

XantenXanten (ots)

Am Donnerstag, den 31.12.2020, um 12:55 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelsdiscounters an der Viktorstraße in Xanten ein Handtaschenraub. Ein 27-jähriger Tatverdächtiger aus Xanten entriss einer 68-jährigen Frau aus Xanten die Handtasche und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung der Straße "An de Hohe Steeg". Der Tatverdächtige konnte aufgrund vorliegender Zeugenaussagen im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch Polizeibeamte noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen und die Tatbeute sichergestellt werden. Der 27-Jährige wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

