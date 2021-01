Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Sprengung eines Zigarettenautomaten - Polizei sucht Zeugen

HamminkelnHamminkeln (ots)

Die Polizei musste in der Silvesternacht zur Ringstraße in Hamminkeln-Dingden ausrücken. Unbekannte Täter hatten gegen 02:20 Uhr einen freistehenden Zigarettenautomaten mit "Böllern" gesprengt. Zeugen waren durch einen lauten Knall aufmerksam geworden. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Die Täter entwendeten eine unbekannte Menge an Zigaretten und Bargeld. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Zigarettenautomat wurde erheblich beschädigt und sichergestellt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall oder den Tätern machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Wesel unter der Telefonnummer 0281/107-1622 .

