Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Staubsauger in Büdingen aufgebrochen ++ Wohnmobilzubehör in Friedberg ausgebaut ++ Fiesta in Ober-Seemen verkratzt ++ Unfallflucht in Dortelweil ++ Einbruch in Assenheim

Friedberg (ots)

Unfallflucht

Bad Vilbel: Am Fahrbahnrand der Kreisstraße in Dortelweil parkte ein Vilbeler zwischen Mitternacht am Silvestertag und 14 Uhr am gestrigen Donnerstag seinen silberfarbenen Opel Signum. In dieser Zeit streifte ihn ein anderer Verkehrsteilnehmer, richtete so einen Schaden von 150 Euro an und fuhr einfach davon. Um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Staubsauger aufgebrochen

Büdingen: Über einiges Kleingeld dürften die Diebe nun verfügen, die sich in der Nacht zum Donnerstag, gegen 02.25 Uhr an den Staubsauger-Automaten eines Waschcenters in der Reichardsweide zu schaffen machten. Die Täter brachen die Wertbehälter von acht Staubsaugern auf. Dabei konnten sie insgesamt rund 60 Euro Beute machen. Der entstandene Schaden schlägt mit rund 1000 Euro zu Buche. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Wohnmobilzubehör ausgebaut

Friedberg: Auf dem Ausstellungsgelände eines Caravanhändlers in der Dieselstraße machten sich Diebe zwischen dem 20. Dezember und dem 02. Januar zu schaffen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Innenraum eines dort abgestellten Wohnmobils und bauten die "Truma" Dachklimaanlage und die "Truma" Gasflaschenumschaltung aus. Es entstand ein Schaden von rund 3500 Euro. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Fiesta verkratzt

Gedern: Einen Schaden von rund 2000 Euro richtete ein Unbekannter zwischen 10.45 Uhr am Silvestertag und 16.30 Uhr am Neujahrstag an einem schwarzen Ford Fiesta an, der in der Gartenstraße in Ober-Seemen abgestellt war. Der Täter verkratzte den Lack des Fiesta auf der Fahrerseite. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Fenster aufgehebelt

Niddatal: Ein Fenster zu einem Wohnhaus in der Amalienstraße in Assenheim hebelten Einbrecher zwischen 11 Uhr am Montag und 14 Uhr am Donnerstag auf. Die Täter durchsuchten das Wohnhaus und entwendeten Schmuck. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

