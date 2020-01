Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Brandursache Silvesterrakete

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Nach einem Brand am Neujahrsmorgen in der Hauptstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 00.30 Uhr am gestrigen Mittwoch bemerkten Zeugen den Brand an der Gaube am Dach des Gebäudes am Marktplatz, in dem neben dem Stadtarchiv auch der örtliche Polizeiposten untergebracht ist.

Dank dem Einschreiten der Feuerwehr konnte das Feuer schnell eingedämmt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Teile des Dachs und ein Zimmer im Dachgeschoss wurden durch den Brand beschädigt. Darüber hinaus entstanden Schäden durch das Löschwasser. Die Beamten des Polizeipostens konnten am heutigen Tag ihre Arbeit ohne Einschränkungen aufnehmen.

Der Brandermittler der Wetterauer Kriminalpolizei untersuchte heute den Brandort, wozu auch erneut die Feuerwehr mit der Drehleiter zum Einsatz kam, um den Brandentstehungsort von außen begutachten zu können. Die Ermittlungen bestätigten den bereits gehegten Verdacht, nämlich die Brandentstehung durch eine Silvesterrakete.

Die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, sucht in diesem Zusammenhang noch Zeugen. Wer konnte vor der Brandentstehung gegen Mitternacht am Marktplatz / in der Hauptstraße Beobachtungen in diesem Zusammenhang machen?

