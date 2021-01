Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Kreisgebiet - Silvesterbedingte Einsätze im Kreis Wesel 2020

WeselWesel (ots)

Die Silvesternacht 2020 verlief etwas ruhiger als der letzte Jahreswechsel. Im Zeitraum vom 31.12.2020, 18:00 Uhr bis 01.01.2021, 06:00 Uhr kam es im Kreisgebiet Wesel zu insgesamt 79 (106 im Vorjahr) silvesterbedingten Einsätzen. In drei Fällen (3) wurde die Polizei zu Körperverletzungsdelikten gerufen. Ebenfalls zwei (2) Sachbeschädigungen wurden aufgenommen. Sexuelle Übergriffe wurden nicht festgestellt bzw. nicht angezeigt. Im gesamten Kreisgebiet kam es zu kleineren Bränden, ohne dass nennenswerter Schaden entstanden ist. Lediglich in Kamp-Lintfort wurden zwei Personen im Alter von 56 und 57 Jahren bei einem Kellerbrand durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. In Voerde kam es zu einer Widerstandshandlung gegenüber eingesetzten Polizeibeamten. Eine Polizeibeamtin wurde hierbei leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch weiter versehen.

