Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200521-2: Unbekannte Täter entwendeten Roller und setzten diesen in Brand - Bergheim/Glesch

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Zeugen (16/40) haben am frühen Mittwochmorgen ( 20.Mai, 01:35 Uhr) einen brennenden Motorroller auf der Peter-Otten-Straße in Bergheim-Glesch bemerkt und sofort die Polizei und Feuerwehr verständigt.

Der 28-jährige Eigentümer hatte seinen Roller gegen 23:35 Uhr auf der Bedburger Straße vor seiner Wohnung verschlossen abgestellt (etwa 500 Meter entfernt). Eine weitere Zeugin machte gegen 01:28 Uhr im Nahbereich Beobachtungen zu drei Jugendlichen, welche einen Motorroller auf der Grevenbroicher Straße in Richtung der AWO getragen haben sollen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die zum Diebstahl und der Brandstiftung Angaben machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim unter der Rufnummer 02233 52-0. (sk)

