Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200521-1: Zeugin meldete Alkoholfahrt - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 33-jährige Verkehrsteilnehmerin meldete der Polizei die auffällige Fahrweise einer anderen Verkehrsteilnehmerin über den Notruf 110. Hinzugerufene Polizisten stellten einen Wert von über einem Promille fest.

Eine 33-jährige Erftstädterin fuhr am Dienstag (19. Mai) um 19:30 Uhr auf der Bundesstraße 265 etwa ab der Einmündung zur Feuerwache Hürth einem weißen Wagen mit Kennzeichen des Landkreises Mayen-Koblenz hinterher. Dessen Fahrerin war offenbar nicht in der Lage, den Wagen in der Spur zu halten. Die Zeugin informierte die Polizei und machte Angaben darüber, dass der vorausfahrende Wagen mit Fahrtrichtung Erftstadt an einer roten Ampel sehr spät zum Stillstand kam und die Fahrerin immer wieder von der Ideallinie abwich und das Auto so in den Gegenverkehr geriet. Im weiteren Verlauf geriet der Wagen mehrmals fast an die Leitplanken beziehungsweise gegen die Betontrennungen der Fahrspuren. Als die Zeugin sie auf ihr Fehlverhalten mittels Lichthupe aufmerksam machen wollte, beschleunigte die Fahrerin ihren Wagen. Die nächste rote Ampel an der Einmündung nach Erftstadt-Blessem missachtete die Fahrerin. An der Anschlussstelle zur BAB1 stoppten Polizeibeamte den beschriebenen Wagen. Die Fahrerin stieg aus und schwankte sehr. Die Beamten führten bei der 32-jährigen Fahrerin einen Atemalkoholvortest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,18 Promille. Die 32-Jährige gab auf der nahegelegenen Polizeiwache eine Blutprobe ab und die Beamten stellten ihren Führerschein sicher.

Die 32-jährige Hürtherin muss sich in der Folge in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (bm)

