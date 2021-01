Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

SchermbeckSchermbeck (ots)

Ein 46-jähriger Mann aus Hamminkeln befuhr am 31.12.2020 gegen 16:00 Uhr mit seinem Pkw und einem Anhänger den Straatmannsweg in Schermbeck. An der Einmündung Straatmannsweg und Postweg fuhr der Fahrzeugführer weiter geradeaus und überquerte ungebremst den Postweg. In einem angrenzenden Feld kam der Pkw zum Stillstand. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch die eintreffenden Polizeibeamten, die im Anschluss durch die Rettungssanitäter übernommen wurden, verstarb der 46-jährige im Rettungswagen. Die Unfallursache ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ungeklärt. Es entstand geringer Sachschaden.

