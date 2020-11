POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.11.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Tauberbischofsheim: Teure Kollision mit Schutzplanken, 95.000 Euro Schaden

Erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 95.000 Euro ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall in Tauberbischofsheim entstanden. Eine 18-Jährige war gegen 8.45 Uhr mit einem Porsche auf der Autobahn zwischen den Ausfahrten Tauberbischofsheim und Ahorn unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit insgesamt sieben Schutzplanken. Das Fahrzeug überschlug sich und kam schließlich in Fahrtrichtung auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Die 18-Jährige blieb unverletzt.

Tauberbischofsheim: Geschoben oder gefahren?

Stark alkoholisiert war am Sonntagnachmittag ein 60-Jähriger mit seinem Pedelec in Tauberbischofsheim unterwegs. Unklar ist, ob er das Fahrrad gegen 15.45 Uhr auf dem Radweg zwischen Tauberbischofsheim und Dittigheim schob oder mit diesem fuhr. Auf jeden Fall endete der Spaziergang oder die Spazierfahrt mit einer Kopfverletzung. Zeugen hatten den verletzten Mann bei der Polizei gemeldet, woraufhin die Streifenwagenbesatzung anfuhr. Der 60-Jährige hatte gesundheitliche Probleme und wies deutliche Zeichen einer Alkoholbeeinflussung auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von circa 3,4 Promille. Später gab der Mann noch eine Blutprobe ab. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann am Sonntagnachmittag gesehen haben und Angaben über eine mögliche Trunkenheitsfahrt machen können. Hinweise nimmt das das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Grünsfeld: Vater unter Drogeneinfluss am Steuer

Abrupt endete am Sonntagabend die Urlaubsfahrt eines 27-Jährigen mit seiner Familie. Der Mann war gegen 18 Uhr mit seinem PKW auf der Autobahn 81 unterwegs. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Rastanlage ob der Tauber West stellten die Polizeibeamten Verdachtsanzeichen auf eine Rauschmittelbeeinflussung fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv. Der Mann musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und seinen Führerschein abgeben. Er kann nun mit einer Anzeige sowie einem Bußgeld rechnen. Seine Lebensgefährtin und das Kleinkind blieben an dem Autobahnrastplatz zurück und mussten sich abholen lassen.

Creglingen: Rollerfahrer bei Kollision mit Auto gestürzt

Ein Rollerfahrer und ein PKW sind am Samstagnachmittag in Creglingen kollidiert. Ein 80-Jähriger fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Auto auf der Bad Mergentheimer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Auf Höhe einer Tankstelle wechselte er auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, um an einem am Fahrbahnrand wartenden Fahrzeuge vorbei zu fahren. Zeitgleich wollte eine 50-jähriger Rollerfahrer nach links auf das Tankstellengelände abbiegen. Dabei kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Der Rollerfahrer zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Mann. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird mit circa 3.000 Euro beziffert. Neben der Polizei kam zur Fahrbahnsäuberung auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort.

Lauda-Königshofen: Scheibe an Halle eingeschlagen

Mit Steinen haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag auf eine Fensterscheibe einer Halle in Lauda-Königshofen geworfen. Der Vorfall ereignete sich in der Straße Am Taubersteg. Zeugen hörten im Zeitraum von 4 bis 5 Uhr Stimmen und Krach, möglicherweise kam es in diesem Zusammenhang auch zu der Sachbeschädigung in Höhe von circa 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Bad Mergentheim: Jugendlicher bei Unfall verletzt

Ein 16-Jähriger prallte am Samstagvormittag in Bad Mergentheim mit seinem Roller gegen einen bremsenden PKW. Der Jugendliche fuhr gegen 11.15 Uhr auf der B 19 und übersah wohl den an einer roten Ampel haltenden Audi eines 27-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der der Rollerfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Schäden am Zweirad belaufen sich auf etwa 3.000 Euro, die am Audi auf knapp 5.000 Euro.

Bad-Mergentheim: Zeuge stellt Randalierer

Ein aufmerksamer Zeuge erwischte am Samstagabend in Bad Mergentheim-Stuppach einen jugendlichen Randalierer auf frischer Tat und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Der 19 Jahre alte Mann hatte gegen 20.30 Uhr einen 16-Jährigen dabei beobachtet, wie dieser die Scheibe eines Nebengebäudes der Kirche in der Grünewaldstraße einschlug. Er rief die Polizei und hinderte den Jugendlichen zusammen mit weiteren Passanten an der Flucht, bis die Streife eintraf. Die stellte bei dem 16-Jährigen einen möglichen Grund für sein auffälliges Verhalten fest. Er hatte über 1,8 Promille. Der Jugendliche musste die Beamten mit aufs Polizeirevier begleiten, wo er schließlich von einem Erziehungsberechtigten abgeholt wurde.

