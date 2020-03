Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

FW-HEI: Aussetzung von Aktivitäten durch Coronavirus - KFV Dithmarschen setzt Jahreshauptversammlung sowie weitere Aktivitäten aus

Dithmarschen (ots)

Im Hinblick auf die aktuelle Situation hinsichtlich des Coronavirus kommt der Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen der Empfehlung des Innenministeriums sowie des Landes Feuerwehrverbandes nach und setzt den Termin der Jahreshauptversammlung vom 24.03.2020 aus. Auch die Ausbildung innerhalb des Kreisverbandes wird vorerst bis zum 14.04.2020 ausgesetzt.

Am 11.03.2020 erreichte die Feuerwehren in Schleswig-Holstein ein Schreiben des Landes Feuerwehrverbandes Schleswig-Holstein (LFV SH) zur Vermeidung der Ausbreitung des Coronavirus im Bereich der Feuerwehren. In diesem Schreiben empfiehlt der LFV SH alle größeren Versammlungen und Ausbildungsdienste zu verschieben sowie Zusammenkünfte jeglicher Art auf ein Minimum zu beschränken. Hintergrund dieser Maßnahme ist die Sicherstellung der Gemeinden des Brandschutzes. Sollten sich Mitglieder der Feuerwehren als Träger des COVID-19 Virus herausstellen und zuvor Zusammenkünfte innerhalb der Feuerwehr besucht haben, steigt das Risiko von Quarantänemaßnahmen für Feuerwehrmitglieder. Dies kann unter Umständen die Einsatzbereitschaft einzelner Ortswehren gefährden. Der Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen (KFV Dithm.) kommt mit der Absage der Jahreshauptversammlung sowie der Ausbildungsdienste dieser Empfehlung nach und trägt somit aktiv der Verlangsamung einer Ausbreitung des Corona-Virus bei. Ein neuer Veranstaltungstermin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Auch der Ausbildungsbetrieb wird bis zum 14.04.2020 ausgesetzt. Dies betrifft neben dem Atemschutz- und ABC-Lehrgang auch die Atemschutz-Belastungsübungen in der Feuerwehrtechnischen Zentrale. Die Geräteprüfungen werden unter entsprechenden Hygienemaßnahmen weitergeführt. Seitens des KFV Dithm. wird den Feuerwehren im Kreisgebiet nahegelegt, der Empfehlung des Innenministeriums und des LFV SH ebenfalls nachzukommen und die Dienst- und Ausbildungstaktivitäten bis Ostern einzustellen. Lediglich die Einsatzbereitschaft ist aufrecht zu erhalten. Weiterhin gilt es die Informationen und Empfehlungen des Bundesministeriums für Gesundheit zu dem Coronavirus zu beachten und anzuwenden. Die Maßnahmen des KFV Dithm. sind präventiv.

