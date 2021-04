Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 12.04.21

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am 11.04.21, 14.18 Uhr, befuhr ein 52jähriger Mann aus Seesen mit seinem Pkw Audi die Hochstraße in Seesen aus Richtung der B 243 in Richtung der Schützenstraße. Dabei missachtet ein 23jähriger Mann aus Seesen welcher mit seinem Pkw Ford die Schützenstraße in Richtung Hochstraße fuhr, die Vorfahrt des Pkw Audi. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4000,- Euro.

i.A.

Knackstedt, POK

