Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 11.04.2021

Goslar (ots)

Seesen

Am Samstag den 10.04.2021 gegen 14:30 Uhr wurde durch den Eigentümer eine aufgehebelte Zugangstür eines Wohnwagens festgestellt, welcher in der Straße Unterm Friedhof abgestellt war. Bei der genauen Nachschau hat der Eigentümer den Verlust von mehreren Sitzkissen und 4 PKW-Rädern (mit Alufelgen) festgestellt. Der Sachschaden wird auf 700,- Euro geschätzt. Etwaige Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440.

Seesen

Am Samstag den 10.04.2021 wurde durch einen aufmerksamen Anwohner ein Betriebsstoffverlust eines Autotransporters in der Gerhard-Hauptmann-Straße in Seesen gemeldet. Die freiwillige Feuerwehr Seesen, sowie die Polizei waren vor Ort. Der Verursacher konnte ermittelt werden. Die Verunreinigung wurde durch die Feuerwehr beseitigt.

