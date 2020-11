Polizei Bochum

POL-BO: Fahrzeuge in Bochum und Herne zerkratzt

Bochum, HerneBochum, Herne (ots)

Insgesamt sechs Pkw wurden im Zeitraum zwischen dem 27.10. und dem 1.11. in Bochum und Herne zerkratzt.

Noch unbekannte Kriminelle hatten in Bochum auf der Bergstraße, der Hordeler Straße und der Hildegardstraße sowie in Herne auf der Hakordstraße, Am alten Amt und an der Hauptstraße geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Dabei haben sie augenscheinlich große Buchstaben auf die Motor- bzw. Kofferraumhauben gekratzt und zum Teil entlang der Fahrzeugseiten lange Kratzer gezogen.

Aufgrund der ähnlichen Beschädigungen ist von denselben Tätern auszugehen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4505 um Zeugenhinweise.

