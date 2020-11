Polizei Bochum

POL-BO: Fußgänger (42) nach Unfall schwer verletzt

WittenWitten (ots)

Ein 42-jähriger Fußgänger aus Witten ist bei einem Unfall auf dem Bommerfelder Ring in Witten schwer verletzt worden. Was war am 2. Oktober, gegen 18 Uhr, passiert?

Ein 20-jähriger Wittener fuhr mit seinem Auto auf dem Bommerfelder Ring aus Richtung Bodenborn kommend in Richtung Eisenberg.

In Höhe Bommerfelder Ring 12 / Bleichstraße überquerte der dunkel gekleidete Wittener die Fahrbahn.

Es kam zu einer Kollision zwischen Pkw und Fußgänger, bei der der 42-Jährige schwer verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fußgänger unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

