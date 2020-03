Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Gerätschaften aus Gartenhaus gestohlen Weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch zu melden

Walldorf/Rhei-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 05.03.2020 und Sonntagmorgen, 7 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Gartenhaus in der Straße "Im Schrebergarten". Das Schloss montierte der Unbekannte ab und suchte mit zwei Gasflaschen, einem Schweißgerät samt Schutzhaube, einer Benzinwasserpumpe, einer -heckenschere, mehreren Autobatterien etc. das Weite.

Aufgrund der Vielzahl und Gewichts müsste der Abtransport mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Einen Rolleranhänger sowie einen Schubkarren ließ der Unbekannte ebenfalls mitgehen.

Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt, hierzu dauern die Ermittlungen noch an.

Möglicherweise wurden weitere Gartenhütten in den letzten Tagen aufgebrochen. Geschädigte, die bislang noch keine Anzeige bei der Polizei gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder beim zuständigen Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/841999-0, zu melden.

