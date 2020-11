Polizei Bochum

POL-BO: Baustellenampel auf die Straße gekippt - Zeugen gesucht

BochumBochum (ots)

Unbekannte haben eine Baustellenampel umgekippt und beschädigt. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen.

Der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr hat sich zwischen Samstagabend, 31. Oktober, und Montagmorgen (ca. 4.30 Uhr), 1. November, am Harpener Hellweg 170 in Bochum ereignet. Der oder die Täter kippten die Baustellenampel auf die Straße und beschädigten sie auf diese Weise. Es ist ein Sachschaden von geschätzt 500 Euro entstanden.

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats (VK) bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

