Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 12.04.2021

Goslar (ots)

Diebstahl von Terrassenmöbeln misslingt.

Goslar. Am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, kletterte ein bislang unbekannter Täter auf den Balkon der Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienwohnhauses in der Bismarckstrasse, hob mehrere Terrassenmöbel über das Geländer und stellte sie dort zum weiteren Abtransport bereit. Als er von den Bewohnern entdeckt und bei der weiteren Tatausführung gestört wurde, flüchtete er unter Zurücklassung der Möbel in unbekannte Richtung vom Ort des Geschehens. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht, verdächtige Personen am Tatort oder der näheren Umgebung bemerkt haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

