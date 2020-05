Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hier endet die Fahrt.

Iserlohn (ots)

Heute Morgen, gegen 08:30 Uhr, wurde durch den Verkehrsdienst in Iserlohn-Hennen, auf der Eichelberger Staße, ein Schrottsammler mit seinem LKW (3,5 Tonnen) kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer über keine Gewerbeanmeldung verfügte und seine Fahrzeiten nicht wie vorgeschrieben dokumentiert hatte. Außerdem war der LKW nicht als Abfalltransport gekennzeichnet. Das Fahrzeug war auf eine Anschrift in Herne zugelassen, an der der rumänische Staatsbürger nicht mehr gemeldet war. Ermittlungen ergaben, dass er in Deutschland keinen festen Wohnsitz mehr hat. Die Kennzeichen und der Fahrzeugschein wurden, nach Rücksprache mit dem zuständigen Straßenverkehrsamt in Herne, sichergestellt. Die Fahrt war somit zu Ende. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 250,-- Euro wurde vor Ort entrichtet und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

