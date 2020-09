Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Dieb sucht Theater auf

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht zum Montag in ein Theater in der Durlacher Amthausstraße eingedrungen.

Der Eindringling verschaffte sich zwischen 22:00 Uhr und 09:30 Uhr über die Eingangstür gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten. Hier hebelte er mit einem bislang unbekannten Gegenstand ein Schreibtischfach auf und entnahm aus einer Geldkassette mehrere hundert Euro Bargeld. Des Weiteren entwendete der Dieb mehrere Elektrogeräte sowie einige persönliche Gegenstände an sich und verschwand mit seiner Beute von rund 3.000 Euro unerkannt.

Zeugen die in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Amthausstraße gemacht haben werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.

