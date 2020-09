Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Rheinstetten-Forchheim - Verkehrsunfall nach Ampelausfall

Rheinstetten-Forchheim (ots)

Nach dem Ausfall der kompletten Lichtzeichenanlage am Dienstagmorgen gegen 06.25 Uhr an der Kreuzung der Bundesstraße 36/Herrenalber Straße und der Hauptstraße in Forchheim ereignete sich gegen 07.45 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos und einer Schwer- sowie einer Leichtverletzten.

Wie erste Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes ergeben haben, fuhr eine 49 Jahre alte Pkw-Führerin von Forchheim kommend in Richtung Ettlingen. An der Kreuzung der B 36 missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts nahenden 22-jährigen Autofahrerin, so dass es im Kreuzungsbereich zur seitlichen Kollision kam.

Der Pkw der 49-Jährigen wurde hierdurch nach rechts abgewiesen, kippte und kam auf der linken Fahrzeugseite zu liegen. Hierbei kam es noch zum Zusammenstoß mit einem dort haltenden dritten Pkw.

Die 49-jährige Frau wurde nach derzeitigen Erkenntnissen schwer verletzt, ihre Unfallkontrahentin kam wohl mit leichten Verletzungen davon. Beide wurden unter Einsatz von Rettungsdiensten in Kliniken gebracht. Der Fahrer des dritten beteiligten Fahrzeugs blieb indessen unverletzt.

Die Autos beider Fahrerinnen waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zusätzlich war wegen ausgelaufenen Flüssigkeiten eine Nassreinigung der Fahrbahn notwendig. Gegen 09.35 Uhr war die Straße geräumt und für den Verkehr wieder uneingeschränkt verfügbar.

Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, sodass sich die Beeinträchtigungen für den Berufsverkehr bei teils stockendem Verkehr auf der B 36 noch in Grenzen hielten.

