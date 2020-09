Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Einsatz eines Rettungshubschraubers nach Arbeitsunfall

Karlsruhe (ots)

Zu einem Arbeitsunfall bei dem ein 48-Jahre alter Mann schwer verletzt wurde, kam es am Montag in der Straße "Schlangenlach" in Linkeheim.

Gegen 11:50 Uhr arbeitete der 48-Jährige an einer Tischkreissäge. Die Verbundplatte hat sich hierbei beim Zuschneiden mit dem Sägeblatt verkantet und drehte sich. Durch die Wucht wurden dem Arbeiter vier Finger der linken Hand abgetrennt. Mit dem alarmierten Rettungshubschrauber wurde er in eine Spezialklinik geflogen.

Marion Kaiser, Pressestelle

