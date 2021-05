Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100521-337: Fahrt auf Motorhaube endete im Krankenhaus

Waldbröl (ots)

Alkohol und Übermut führten am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Wagnerstraße, bei dem ein junger Mann aus Waldbröl mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 21-Jährige hatte mit drei weiteren Personen eine nicht unerhebliche Menge Alkohol getrunken und sich gegen 20.45 Uhr zu Fuß auf den Heimweg begeben. Eine ebenfalls zu der Gruppe gehörende 21-Jährige fuhr mit einem Auto etwa in Schrittgeschwindigkeit neben dem jungen Mann her. Nach Angaben der Beteiligten sprang der 21-Jährige plötzlich auf die Motorhaube des Wagens und fuhr bis zu einer Bodenschwelle auf der Motorhaube mit. Als die Fahrerin vor der Bodenschwelle bremste, rutschte ihr Mitfahrer von der Motorhaube und zog sich beim Aufprall auf die Straße Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Weil die Fahrerin des Wagens erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme und stellte ihren Führerschein sicher.

