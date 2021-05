Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100521-338: Einbruch in Lagerhalle

Gummersbach (ots)

In eine Lagerhalle in Gummersbach-Windhagen sind Unbekannte im Verlauf des Wochenendes (7. Mai, 17.00 Uhr bis 10. Mai, 08.00 Uhr) eingebrochen. Um in das in der Fraunhoferstraße gelegene Firmengebäude zu gelangen, hebelten die Täter zunächst ein Fenster auf, um in das Gebäude einzusteigen. Gestohlen haben die Einbrecher Kupferkabel und elektronische Geräte. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

