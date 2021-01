Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Umweltdelikt: Suche nach Transporter

Altena (ots)

Nachtrag zur Meldung "Unbekannte entsorgen Fässer nahe der Fuelbecker Talsperre" (21.1.21/13.13 Uhr)

Die Chemikalienfässer wurden heute zwischen 9.30 und 11 Uhr oberhalb der Trinkwasser-Talsperre abgeladen. Eine Streckenkontrolle hatte die Stelle noch gegen 9.30 Uhr passiert. Um 11 Uhr entdeckte eine Spaziergängerin die Fässer. Sie müssen zumindest mit einem Kleintransporter dort hingebracht worden sein. Die Straße ist vom Spazierweg, der an der Talsperre verläuft, gut einsehbar. Deshalb hofft die Polizei, dass Spaziergänger oder Jogger das Fahrzeug beobachtet haben. Die Polizei stellte die Aufkleber auf den Fässern sicher. Ob in den Behältern tatsächlich drin ist, was auf diesen Aufklebern steht, das sollen Analysen zeigen. Die Untere Wasserbehörde beim Märkischen Kreis veranlasst eine Probenentnahme. Eine geringe Menge der Chemikalien versickerte im Erdreich.

