Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ursache des Brandes in Rinsecke nicht abschließend geklärt

Kirchhundem (ots)

Am 11.08.2020 wurde gegen 21:15 Uhr ein Brand in der Dachgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses in Rinsecke gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr brannte das Haus bereits in voller Ausdehnung. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehren entstand letztlich ein erheblicher Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt.

Ein Brandsachverständiger sowie ein Brandermittler der Olper Kriminalpolizei konnten jetzt, nach umfangreicher Sicherung des Objektes, die Brandstelle genauer in Augenschein nehmen. Als Brandursache stellten sie fest, dass das Feuer durch eine fahrlässige Inbrandsetzung oder durch einen technischen Defekt entstanden sein könnte. Weitere Ermittlungen hierzu dauern an.

