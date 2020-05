Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Güglingen-Eibensbach: Brand bei der Gerüstbaufirma Layher

Landkreis Heilbronn (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in einer Absauganlage der Fa. Layher zur einer Brandentwicklung. Trotz des zum Brandausbruch laufenden Betriebs, gab es glücklicherweise keine Verletzten. Da sich der Brandherd in einem ca. 4 m hohen Turm befand, gestaltete sich die Löschung des Brandes schwierig, weshalb die Werksfeuerwehr durch die örtlich zuständige Feuerwehr unterstützt wurde. Es waren insgesamt 8 Fahrzeuge und 32 Mann zur Bekämpfung des Brandes vor Ort. Über die Höhe des Schadens liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Das Feuer konnte nach ca. 1,5 Stunden gelöscht werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung.

