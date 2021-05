Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100521-340: Unbekannter entfernt sich nach Parkplatzrempler

Lindlar (ots)

Nach einer leichten Kollision mit einem geparkten PKW auf dem Lidl-Parkplatz in Lindlar sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher, der sich nicht gemeldet hat. Zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr hatte die Fahrerin eines grauen Ford Puma ihren Wagen am Freitag (7. Mai) auf dem Parkplatz an der Straße Krischbäumchen geparkt. Bei Ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass in der Zwischenzeit ein anderes Fahrzeug gegen den hinteren, linken Kotflügel gestoßen war und einen leichten Schaden verursacht hatte. Als die Geschädigte ihren Ford Puma gegen 16.00 Uhr auf dem Parkplatz parkte, stand links neben ihrem Wagen ein PKW, an dessen Heck sich ein gelber Aufkleber (Fischsymbol und "Jesus Christus") befand. Ob der Wagen, in dem ein Senior mit grauen Haaren saß, mit dem Unfall in Verbindung steht, ist allerdings unklar. Hinweise zu dem Unfall oder dem beschriebenen Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

