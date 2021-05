Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110521-341: Kinder finden "kleinen Schatz"

Marienheide (ots)

Einen außergewöhnlichen Fund haben Kinder am Montag (10. Mai) auf dem Außengelände eines Kindergartens in der Martin-Luther-Straße gemacht. Beim Spielen auf dem Außengelände entdeckten sie am Zaun und dem daran anschließenden Gebüsch Geldscheine, die augenscheinlich absichtlich in den Zaun gesteckt beziehungsweise um Zweige des Gebüschs gewickelt waren. Insgesamt waren es über 350 Euro, die von den Kindern und einer Erzieherin eingesammelt und an die Polizei übergeben wurden.

Wie das Geld dorthin gekommen ist, darüber rätselt die Polizei derzeit noch. Wer das Rätsel lösen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

