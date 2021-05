Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110521-343: Geringe Beute bei Einbruch in Grundschule

Engelskirchen (ots)

In eine Grundschule in Engelskirchen-Schnellenbach sind am Wochenende Einbrecher eingestiegen; sie machten allerdings kaum Beute. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (8. -10. Mai) hatten die Täter eine Fensterscheibe des Sekretariats eingeschlagen und waren anschließend in das Schulgebäude eingestiegen. Dort hebelten sie eine Tür sowie zwei Schränke auf, machten mit noch verpackten PC-Mäusen und IPad-Ladekabeln jedoch nur geringe Beute.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

