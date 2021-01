Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Ruhestörung mit Corona-Verstößen

Bad Laer (ots)

Am Sonntagmorgen erhielt die Polizei einen Hinweis auf eine Personenansammlung und eine Ruhestörung in einer Wohnung an der Bielefelder Straße. Als die Beamten aus Dissen und Georgsmarienhütte an der gemeldeten Adresse eintrafen, war keine Ruhestörung zu vernehmen. Allerdings befanden sich in der betroffenen Wohnung insgesamt sieben Personen, von denen nur drei aus einem Haushalt stammten. Die Verstecke unter einem Schlafsofa, hinter einem Bett und hinter eine Kommode waren alle mehr als untauglich. Gegen alle Personen, zwischen 29 und 55 Jahre alt, wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und das illegale Treffen aufgelöst.

