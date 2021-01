Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b. Bramsche: Radmuttern an Pkw gelöst

Osnabrück (ots)

Am frühen Montagmorgen, zwischen Mitternacht und 03:40 Uhr, lösten Unbekannte die Radmuttern an einem geparkten Pkw in der Vornholtstraße. Die 20-jährige Fahrzeugführerin bemerkte das ungewöhnliche Fahrverhalten ihres VW Golf erst außerhalb der Ortschaft. Die Frau konnte ihr Fahrzeug glücklicherweise stoppen, bevor es zu einem Unfall kam. Am linken Vorderreifen waren vier von fünf Radmuttern und alle Felgenschlösser gelöst und entwendet worden. Wer Hinweise auf den oder die Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Fürstenau unter 05901/961480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell