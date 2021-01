Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch auf Wertstoffhof

Zwischen Samstag, 26. Dezember 2020, 13.00 Uhr und Samstag, 02. Januar 2021, 08.00 Uhr kam es in der Ringstraße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gelände eines Wertstoffhofes und gingen dort einen Container für Elektroschrott an. Ob sie Diebesgut erlangten, ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560) entgegen.

Steinfeld - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 04. Januar 2021, wurde um 15.25 Uhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Diepholz auf der Bahnhofstraße kontrolliert. Im Rahmen der der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dinklage - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 04. Januar 2021, wurde um 14.45 Uhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage auf der Holdorfer Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dinklage - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 04. Januar 2021, wurde um 17.05 Uhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage auf der Drostestraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Radfahrer

Am Montag, 04. Januar 2021, kam es gegen 15.40 Uhr auf der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein zunächst unbekannter Transporterfahrer hielt verkehrsbedingt an und setzte anschließend zurück. Hierbei übersah er einen hinter ihm fahrenden 54-jährigen Radfahrer aus Vechta. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Daraufhin entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Ermittlungen konnte der Halter des Fahrzeuges ausfindig gemacht und befragt werden. Derzeit richtet sich der Tatverdacht gegen einen 46-jährigen Mann, der in Damme wohnt. Die Ermittlungen dauern an.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 04. Januar 2021, kam es um 16.55 Uhr an der Einmündung der Marktstraße zur Vogtstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld wollte von der Marktstraße aus nach links in die Vogtstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine 45-jährige Fahrradfahrerin aus Lohne, die von der Vogtstraße in die Marktstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Lohnerin leicht verletzt wurde. Sie wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, POK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell