Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall mit 9000 Euro Sachschaden

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 9000 Euro hat ein 52-Jähriger aus Herne am Freitag um kurz vor 07.00 h bei einem Unfall hinterlassen. Der Mann war an der Marienstraße mit seinem Auto gegen einen geparkten Wagen gefahren. Bei der Unfallaufnahme ergab ein Atemtest, dass der Mann wahrscheinlich Alkohol getrunken hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell