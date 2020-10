Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auffahrunfall an der Prosperstraße

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

An der Prosperstraße kam es am Donnerstag um 14.15 h zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 21-Jährige aus Bottrop leicht verletzt wurde. Die junge Frau war mit ihrem Auto in Höhe des Alpincenters auf den Klein-Lkw eines 49-jährigen Gladbeckers aufgefahren. Dieser wartete an einer Ampel. Das Auto der Bottroperin musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 5500 Euro geschätzt.

